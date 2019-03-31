Порошенко напомнил о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в день выборов в стране выступил с заявлением, в котором напомнил о разрыве договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

«Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем – возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции», – написал он в своем Facebook.

В декабре 2018 года Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Он действует до 31 марта 2019 года.