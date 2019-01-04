Закон о прекращении дружбы Украины с Россией опубликован печатным изданием Рады

Официальное печатное издание Верховной рады опубликовало закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

«В «Ведомостях Верховной Рады Украины» опубликован Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», – сообщается на сайте украинского парламента.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Позднее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Без договора с Россией о дружбе у Киева не останется документов, доказывающих, что «Крым украинский».