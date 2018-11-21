Киев упрекнули в отказе от признания Крыма украинским

Без договора с Россией о дружбе у Киева не останется документов, доказывающих, что «Крым украинский», заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что при подготовке договора речь шла о «четком определении границ» Украины, включая Крым. Маломуж заявил, что именного Договор о дружбе признавал Крым украинским, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Главред».

Если расторгнуть договор, Россия, по словам генерала, сможет «манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Проект закона был внесен в Верховную раду 3 декабря.