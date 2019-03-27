Вакарчук призвал украинцев голосовать «не по приколу»

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук опубликовал в Facebook сообщение, призывая украинцев голосовать ответственно, а не «по приколу».

«Выборы президента Украины для меня не «прикол». Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не «по приколу»! Не убивайте мечту», – написал Вакарчук в Facebook.

Музыкант отметил, что его отказ от участия в президентской гонке не означает отказ от ответственности за судьбу страны.

Также стали известны данные опроса общественного мнения, согласно которым более половины украинцев уверены, что в случае фальсификации выборов будут акции протеста, сообщает ТАСС.

«Мы задали вопрос: «В случае фальсификаций будут ли протесты? И у нас есть почти четверть – 23% – тех, кто считает, что если сложится такая ситуация, то протесты будут массовыми. И есть 33%, которые считают, что протесты будут, но не будут носить массового характера», – отметил директор общественной организации «Центр Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук.

Он уточнил, что данные исследования свидетельствуют о том, что «наиболее протестным выглядит электорат Бойко и Тимошенко, а наименее протестным, естественно, – Порошенко и Ляшко».

Ранее о экс-сотрудник СБУ рассказал о готовящихся фальсификациях на украинских выборах. Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным последних опросов, в рейтинге лидирует Владимир Зеленский, второе и третье места делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.