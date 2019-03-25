Экс-сотрудник СБУ рассказал о готовящихся фальсификациях на украинских выборах

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров считает, что на выборах президента Украины 31 марта победит нынешний глава государства Петр Порошенко, поскольку у него есть опыт фальсификаций и ему подконтрольны спецслужбы.

«Я считаю, что наибольшие шансы у Порошенко, потому что, несмотря на его негативные качества, у него есть богатый опыт фальсификаций, у него подконтрольные спецслужбы и все финансовые ресурсы страны», – сказал Прозоров, передает РИА «Новости».

По его словам, Служба безопасности Украины и сейчас готовит фальсификации на президентских выборах.

«Хочу обратить ваше внимание, что электронная система голосования ГАС «Выборы» находится под контролем департамента компьютерной и информационной безопасности Службы безопасности Украины (ДИБ СБУ). В каждой территориальной избирательной комиссии будут находиться сотрудники СБУ, которые в том числе будут охранять готовые результаты выборов и бюллетени и сопровождать их в центральную избирательную комиссию. СБУ с ее председателем Василием Грицаком – это абсолютно подконтрольная Порошенко структура, – сказал он, передает ТАСС.

При этом Прозоров рассказал о фальсификациях на президентских выборах в 2014 году на Украине.

В то же время Прозоров считает, что нынешний киевский режим долго не просуществует. «Я убежден, что этому режиму недолго осталось существовать», – заявил Прозоров.

Ранее Прозоров, объявивший в понедельник на пресс-конференции в Москве, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Также, Прозоров подтвердил существование на Украине тайных тюрем в районе проведения АТО, в которых пытали и убивали подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России.

Он также заявил, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастен Киев.