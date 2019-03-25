Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Киева к катастрофе малайзийского Boeing

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, объявивший о работе на российские спецслужбы, считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастен Киев.

«Мое личное убеждение, оно подтверждается информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», – сказал он, передает РИА «Новости».

Прозоров объясняет это тем, что после падения Boeing последовала «феноменально быстрая реакция украинского руководства». «Однозначно сложилось мнение, что президент (Петр) Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом», – отметил экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, его насторожило, что «воздушное пространство над зоной ведения боевых действий в Донбассе не было закрыто».

По мнению Прозорва, к катастрофе Boeing причастны два человека «нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов».

Ранее Прозоров, объявивший в понедельник на пресс-конференции в Москве, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Также, Прозоров подтвердил существование на Украине тайных тюрем в районе проведения АТО, в которых пытали и убивали подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России.

Он также заявил, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.