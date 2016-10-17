Экс-сотрудник СБУ сказал, кто стоит за убийствами Гиви и Моторолы

Украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, объявивший о сотрудничестве с российскими спецслужбами.

«Я действительно с удивлением узнал, что в российском информационном сообществе имеет широкое хождение версия, что многих лидеров, боевых командиров ДНР и ЛНР ликвидировали свои в ходе внутренних разборок. Я хочу вас заверить, что это не так. Их ликвидация – это действия специальных служб Украины, а мысль о том, что это внутренние разборки, внушается подразделением информационно-психологических операций СБУ, ВС Украины», – заявил Прозоров, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что пятое управление департамента контрразведки СБУ – диверсионное, под руководством британских и американских специалистов. «Они выезжают на подготовку в эти страны. Их специфика – теракты, диверсии, партизанское движение. Они замыкаются на начальника департамента, а через него – на администрацию Порошенко», – рассказал Прозоров, сообщает в своем Telegram-канале Kotsnews.

«По Мотороле и Гиви я на сто процентов уверен, что это была спецоперация Пятого управления СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Я абсолютно уверен в этом», – заявил Прозоров.

Прозоров также рассказал, что когда в мае–июле 2017 года находился в АТО в ранге замкомандующего, стал свидетелем подрыва автомобиля в Константиновском районе. «Его подали как теракт ДНР. Но в дальнейшем я понял, что трое из пострадавших были сотрудники СБУ, а один – дважды судимый житель Донецка. Его готовили к теракту, но что-то пошло не так. Все получили приказ забыть об этой ситуации. Официальная версия – сотрудники СБУ стали жертвами террористов», – рассказал Прозоров.

Кроме того, экс-сотрудник СБУ сообщил, что экс-председатель ведомства Валентин Наливайченко отдавал распоряжение снабжать добровольческие батальоны стрелковым вооружением, а в районе проведения АТО была создана мощная коррупционная вертикаль – с низов до администрации президента Украины.

«К началу 2015 года в районе проведения АТО была выстроена мощная коррупционная вертикаль, которая начиналась с низов и заканчивалась в администрации президента (Украины Петра) Порошенко. Деятельность этих коррупционных лиц заключалась в нелегальном перемещении через линию разграничения различных товаров», – заявил Прозоров.

Ранее Прозоров, объявивший в понедельник на пресс-конференции в Москве, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Также Прозоров подтвердил существование на Украине тайных тюрем в районе проведения АТО, в которых пытали и убивали подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России.

Командир батальона «Спарта» самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов (позывной «Моторола») погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, связывают его гибель с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения киевской стороной Минских соглашений.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (известный как Гиви) погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса».