Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, объявивший в понедельник о работе на российские спецслужбы, подтвердил существование на Украине тайных тюрем в районе проведения АТО, в которых пытали и убивали подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России.

«В АТО были тайные тюрьмы. На аэродроме Мариуполя ее называли «библиотекой». В левом крыле терминала находится столовая, на первом этаже – две холодильные камеры. Камеры нерабочие – это герметичные железные комнаты, в которые набивали задержанных людей, которых там держали без всяких санкций. Люди теряли сознание. Здесь же их допрашивали – в бойлерной, в кладовке. Кровь в бетон впиталась, на стенах - следы от ногтей», – заявил Прозоров, сообщает в своем Telegram-канале Kotsnews.

По его словам, «допросами любил заниматься Парасюк». «В конце июля 2014 года заработал отдел контрразведки местной, в «библиотеке» стали частыми гостями контрразведчики, которые привозили людей, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России», – добавил он.

Он также сообщил, что у подразделения «Азов» были собственные тайные тюрьмы, передает РИА «Новости».

Прозоров добавил, что подразделение «Азов» подчиняется только своему руководителю и главе МВД Украины Арсену Авакову. «Азов» на самом деле не подчиняется никому, кроме своего лидера и министра внутренних дел Авакова. Фактически он не подчиняется ни руководству Нацгвардии, ни руководству МВД, ни даже руководству АТО в момент, когда полк выполняет свои боевые задачи в районе проведения АТО», – заявил Прозоров.

Ранее Прозоров, объявивший в понедельник на пресс-конференции в Москве, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Также, по словам Прозорова, он фактически был руководителем АТО в Донбассе, а потому знает, что Киев с самого начала не планировал разрешать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем.

«Азов» – один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.