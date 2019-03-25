Работавший на Россию экс-сотрудник СБУ рассказал об отношении Киева к жителям Донбасса

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, объявивший на пресс-конференции в Москве, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса.

В понедельник Прозоров стал гостем на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его имя организаторы мероприятия не раскрывали до самого начала пресс-конференции. В качестве дополнительных мер безопасности на входе в зал были установлены рамки металлоискатели.

На пресс-конференции Прозоров сообщил, что после Майдана работал на российские спецслужбы. «Добрый день. Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО. С апреля 2014 я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие РФ в получении информации», – сказал он на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Прозоров представил документы, доказывающие факт его работы на СБУ, в частности наградную грамоту за «высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины», подписанную главой службы Василием Грицаком. Также Прозоров представил удостоверение профсоюза ветеранов Украины, где говорится, что бывший сотрудник СБУ был награжден медалью «За службу государству».

По словам Прозорова, он фактически был руководителем АТО в Донбассе, а потому знает, что Киев с самого начала не планировал разрешать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем. Он уточнил, что украинские власти предполагали большое количество жертв среди населения Донбасса, а также хотели объявить их пособниками террористов.

«Были и такие (предложения) – обосновать необходимость проведения жестких спецопераций с привлечением подразделений вооруженных сил. Причем в этих спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов», – сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.