Порошенко нахамил заявившему о бедности пенсионеру

Во время предвыборной поездки в Закарпатье Петр Порошенко получил благодарность от пенсионера за бедность, на что президент грубо ответил, сообщили украинские СМИ.

В Закарпатье к главе Украины обратился пожилой мужчина, поблагодарив его за бедность.

«Не за бедность, а за борьбу с бедностью», – передает ответ Порошенко «Голос Карпат». При этом ответ был дан в довольно резком тоне.

После этого мужчина обвинил президента, что именно он довел страну до такого состояния. На это Порошенко ответил: «Если вы пенсионер, совесть надо иметь».

Но и после мужчина продолжал благодарить лидера страны все-таки за бедность, а не за борьбу с ней.

Ранее сообщалось, как в Закарпатье готовились к приезду Порошенко: кто-то сажал цветы в дорожные ямы, а кто-то готовил покушение.