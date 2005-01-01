Перед визитом Порошенко в Закарпатье в соцсетях сообщили о «подготовке покушения» на него

В соцсетях появилась информация о том, что на президента Украины Петра Порошенко в ходе президентского визита на Закарпатье якобы готовится покушение, заказчиком называется депутат Ужгородского горсовета Игорь Волошин.

Указывается в том числе предполагаемый исполнитель «убийства» – глава местной общественной организации «Антикоррупция» Александр Броди. Информацию об этом распространил активист из Ужгорода Евгений Рахимов, сообщает «Страна».

Рахимов утверждает, что убийство Порошенко якобы собирались использовать для расшатывания ситуации в регионе.

Позже он удалил сообщение.

Сам Рахимов является известным в городе активистом «Блока Петра Порошенко».

«Исполнитель» заказа Александр Броди опроверг сообщение и назвал Рахимова психически нездоровым человеком.

Между тем, полиция Закарпатья срочно начала вызывать на допросы граждан, которые собирались приехать в пятницу на встречу с президентом Украины и могли задать ему неудобные вопросы, передает ТАСС.

Один из активистов, Иван Малько, заявил, что в пятницу с утра полиция «заблокировала активистов возле их домов».

Ранее сообщалось, что к приезду Порошенко в Закарпатье ямы «залатали» цветами.