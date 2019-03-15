В Закарпатье к приезду Порошенко ямы «залатали» цветами

Жители Закарпатской области перед приездом президента Украины Петра Порошенко «залатали» ямы на дорогах, посадив в них цветы, сообщили местные СМИ.

Петр Порошенко со своей супругой Мариной прибудут в Закарпатье 15 марта. К их приезду в регионе активно готовились – спешно латали ямы на дорогах, убирали обочины вдоль трассы и даже мыли улицы в Ужгороде, пишет портал PMG.ua.

В Виноградово решили присоединиться к подготовке по-своему: местные жители установили в ямы на дорогах яркие цветы. Всего в выбоины высадили 100 цветков виол.

Водители пытались объезжать ямы с цветами.

Такую акцию в Виноградове уже проводили в мае прошлого года – но для местных чиновников.

В прошлом году в рейтинге качества дорог Украина оказалась на седьмом месте с конца.