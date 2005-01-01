Названы страны с самыми плохими дорогами

Составлен список стран с наихудшими и наилучшими дорогами в мире по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018.

Всего в список попали 137 стран мира, качество дорог в которых оценивалось по шкале от одного до семи. Причем высший балл не смогло набрать ни одно государство.

Самые худшие дороги оказались в Мавритании, получившей два балла. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи (по 2,2 балла). Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).

Пятерку лучших в рейтинге составили ОАЭ (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла) и Нидерланды (6,1 балла).

Россия находится на 114-м месте в рейтинге, имея 2,9 балла, при этом указывается, что у российских дорог замечен тренд на улучшение.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подготовил суперуказ о качестве жизни, одним из положений которого стали качественные дороги.