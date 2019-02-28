Суд Нарьян-Мара изолировал от общества 11-летнего хулигана

Городской суд Нарьян-Мара принял решение на два года поместить 11-летнего четвероклассника в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, с ходатайством об изоляции подростка от общества выступила муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних.

В сообщении на сайте администрации города говорится, что с девяти лет школьник состоит на учете в полиции. На протяжении 2017-2018 годов подросток совершил множество краж, а также портил и уничтожал чужое имущество.

Последний подобный случай произошел в октябре прошлого года, когда подросток залез в карман рюкзака 12-летнего школьника, взял 100 рублей и направился в неизвестном направлении, не реагируя на окрики и требования вернуть чужую купюру.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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В администрации города отметили, что такое поведение могло быть спровоцировано проблемами в семье. Подросток часто пропускал занятия в школе без уважительных причин.

Члены комиссии по делам несовершеннолетних пытались наладить контакт мальчика с родителями, но они не принимали активного участия в судьбе сына.

Сейчас юноша помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителе, затем он направится в закрытое спецучреждение, где содержатся дети с 11 лет.