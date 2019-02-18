В ЕС сказали, когда могут принять санкции против России по украинским морякам

Политическое соглашение по новым санкциям против России из-за задержания в Керченском проливе украинских моряков достигнуто, но на технические процедуры у стран ЕС уйдет еще несколько дней, сообщил глава МИД Дании Андерс Самульсен.

«У нас сейчас есть политическое соглашение сейчас, за этим последует технический процесс, который займет несколько дней», – передает его слова РИА «Новости».

Он отказался разглашать детали соглашения по санкциям.

«У нас есть договоренность о том, что мы будем двигаться дальше в направлении действий и санкций в отношении России», – добавил он.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе в ближайшие недели.

На прошлой неделе сообщалось, что санкции будут введены против восьми человек.