Задержанного за подготовку теракта в Петербурге арестовали

Один из задержанных за подготовку терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники арестован.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.

Ранее в ФСБ сообщили, что двое граждан России, готовившие теракты в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания.