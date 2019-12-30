ФСБ рассказала о признании задержанных за подготовку терактов в Петербурге

Двое граждан России, готовившие теракты в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. В настоящее время они дают признательные показания, передает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, у задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.