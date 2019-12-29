Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России на Новый год

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России, сообщили в Кремле.

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили ТАСС, что сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», – сообщили в спецслужбе.

У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов, добавили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации), передает РИА «Новости».

Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, добавила ФСБ.

Ранее в воскресенье Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами в Донбассе.