Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар задумалась о жалобе в Европейский суд

Взгляд
25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
Разделы

Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
Перейти а раздел…

Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

Чаушеску использовал коммунистические лозунги только как прикрытие румынских интересов, как он их понималФото: Diether Endlicher/AP/ТАСС
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве. Единственная кровавая революция в Восточной Европе закончилась «победой демократии». Истоки этих событий обросли множеством мифов, и давно пора разоблачить их. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зачем Соросу нужна Украина

    Самые необычные проекты советских вооружений

    Как Крымский мост открывали для поездов

      Перейти а раздел…

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
          • Как победу России

          • Как победу Украины

          • Как победу обеих стран

          Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?
          • Да

          • Нет

          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Сербия построила свою часть «Турецкого потока»
              Захарова раскритиковала Польшу за подход к отношениям с РоссиейПоявилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мостуИран предложил Сирии помощь в выводе американских войскКудрин рассказал о спасшем экономику России решении Путина
              Соловьев поблагодарил Путина за слова о польском дипломатеС-300 в ходе эксперимента уничтожила гиперзвуковые целиТрамп рассказал о съемке в фильме «Один дома – 2»Замбия выгнала американского посла
              Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар задумалась о жалобе в Европейский судГрузия захотела свой «нормандский формат» для диалога с РоссиейВо Франции объяснили, почему Запад злится на РоссиюРоссия вернулась к переговорам с США по проекту окололунной станции НАСА

              Главная тема


              Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

              с высоты 8-ми километров


              Стали известны подробности крушения Су-57

              поставки газа


              СМИ: Украина добилась удвоения транзитного тарифа для Газпрома

              популярный телеведущий


              Губерниев ответил на требование Зюганова извиниться за слова о Сталине

              Видео

              контроль над проливами


              Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для России конвенции

              законспирированная организация


              Следы стрелка с Лубянки привели на Украину

              поиск подрядчиков


              Санкции оставили «Северный поток – 2» наедине с «Фортуной»

              памятник Богдану Хмельницкому


              Исконно русская Украина не сможет отречься от своей истории

              битва за науку


              США начали массовую травлю китайских ученых

              Болельщики поддержали


              Андрей Манчук: Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

              Гуманистическая целесообразность


              Алексей Алешковский: Меньшинства отправляются в крестовые походы

              Новый договор


              Геворг Мирзаян: Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?

              Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар задумалась о жалобе в Европейский суд

                 25 декабря 2019, 10:50
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар решила обжаловать решение московского суда в Европейском суде.

              Семья Иссахар обжалует решение «в более высокой инстанции», передает портал «Детали».

              Вместе с тем, сообщает портал Walla, решается вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

              В среду, 25 декабря, Яфа Иссахар, мать осужденной, встретится с адвокатом Вадимом Клювгантом и обсудит дальнейшие шаги.

              Напомним, израильтянка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

              В середине октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента России Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

              Также патриарх Иерусалима попросил Путина помиловать Иссахар.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............