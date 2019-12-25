Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар задумалась о жалобе в Европейский суд

Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар решила обжаловать решение московского суда в Европейском суде.

Семья Иссахар обжалует решение «в более высокой инстанции», передает портал «Детали».

Вместе с тем, сообщает портал Walla, решается вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

В среду, 25 декабря, Яфа Иссахар, мать осужденной, встретится с адвокатом Вадимом Клювгантом и обсудит дальнейшие шаги.

Напомним, израильтянка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

В середине октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента России Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Также патриарх Иерусалима попросил Путина помиловать Иссахар.