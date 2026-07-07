Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
Лавров оценил шансы генсека НАТО работать в «Квартале-95»
Лавров: Рютте вряд ли взяли бы на работу в «Квартал-95»
Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение, что Марка Рютте приняли бы в украинскую компанию «Квартал-95».
Таким образом дипломат отреагировал на недавние призывы руководителя военного блока к расширению производственных мощностей и выпуску американской боевой техники в Европе, передает ТАСС.
«Марк Рютте выработал свой стиль, такой стиль, который, наверное, призван продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии, которая высказывается в том числе и в отношении Российской Федерации и всегда свысока. Я не уверен, что «Квартал-95» взял бы его на работу, но сейчас он как раз вот юмор, сатира», – отметил Лавров во время пресс-конференции.
Ранее Рютте анонсировал выделение 40 млрд долларов на разработку систем защиты от беспилотников.
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