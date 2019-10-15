Нетаньяху попросил Путина помиловать гражданку Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента России Владимира Путина помиловать израильтянку и гражданку США Нааму Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

«Нетаньяху от имени и по поручению президента [Израиля] Реувена Ривлина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и ее возвращении в Израиль. Эта просьба была направлена сегодня (15 октября) вечером президенту России Путину», – передает сообщение канцелярии израильского премьера РИА «Новости».

Ранее к Путину с аналогичной просьбой обратился президент Израиля Реувен Ривлин.

В Кремле заявили, что Путин рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании Наамы Иссахар.

11 октября Химкинский городской суд Московской области приговорил ее к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.