В Кремле отреагировали на просьбу Нетаньяху помиловать гражданку Израиля

Российский лидер Владимир Путин рассмотрит обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что направлено обращение господина Нетаньяху, после того, как оно поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России [Владимиром Путиным]», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

При этом он отказался отвечать на вопрос, обсуждал ли Путин с Нетаньяху возможность обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова.

«Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем, в отличие от других стран», – пояснил Песков.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Путину с просьбой лично вмешаться в ситуаию и помиловать израильтянку.

11 октября Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту и намерены экстрадировать в США.