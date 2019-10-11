Суд в России приговорил гражданку США и Израиля к 7,5 годам за контрабанду наркотиков

Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

«Приговором Химкинского городского суда Иссасхар признана виновной в совершении преступления по п. «в», ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Ей назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима», – сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали 9 апреля в транзитной зоне в московском аэропорту Шереметьево, где у ее была пересадка из Дели в Тель-Авив. На то, что в багаже у девушки есть запрещенные вещества, указала служебная собака. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма гашиша.

Прокурор попросил суд приговорить Иссасхар к 8 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимая не признала вину в контрабанде, однако согласилась с обвинением в хранении наркотиков. Также она просила учесть время, проведенное в СИЗО (6 месяцев) и отпустить ее домой.

Дело Наамы Иссахар премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила канцелярия израильского премьера.

По данным израильского издания Haaretz, российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на гражданина России Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в «хакерской деятельности» планируют экстрадировать США.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии премьера Израиля.

Уточняется, что Нетаньяху «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы». Помимо этого, в канцелярии отметили, что «израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Верховным судом Израиля постановления о выдаче».

В канцелярии сообщают, после встречи с Путиным Нетаньяху позвонил матери Иссахар и рассказал ей о беседе, он также пообещал содействовать в освобождении Иссахар. «Премьер-министр и Государство Израиль будут и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти освободили Нааму Иссахар и вернули ее домой», – отмечается в сообщении.

В посольстве России, в ответ на информацию об обсуждении обмена, сообщили, что речь идет о юридической процедуре, в которую диппредставительство не вмешивается. «Нам неизвестно о каких-либо инициативах, мы следим за развитием событий, держим руку на пульсе», – сказали в посольстве.

Петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту и намерены экстрадировать в США.