В Израиле призвали отказаться от поездок в Россию

Руководство Израиля выступило с призывом к гражданам отказаться от поездок в Россию до тех пор, пока в стране удерживается их соотечественница Наама Иссахар, осужденная за перевозку наркотиков.

По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», представители власти страны ждут, что девушку можно будет обменять на российского хакера Алексея Буркова, который находится в Израиле. Пока этого не произойдет, израильтянам советуют воздержаться от визитов в Россию, передает «Росбалт».

Между тем экс-глава международного отдела прокуратуры Израиля Галь Левертов считает, что выдать Буркова Москве невозможно с юридической точки зрения. Мужчину признали виновным в краже денег со счетов 150 тыс. американцев, и США обратились с просьбой об экстрадиции раньше, чем Россия.

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку.

«Сегодня (13 октября) я обратился к президенту России [Владимиру] Путину как другу еврейского народа и Государства Израиль в отношении дела Наамы Иссахар. Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь», – написал Ривлин в Twitter.

Ривлин обратился к Путину с просьбой о его личном вмешательстве «для предоставления Иссахар экстраординарного помилования».

Today, I appealed to President Putin of Russia, as a friend of the Jewish People and of the State of Israel, regarding Naama Issachar. Although Naama has made a grave mistake and admitted it, such a long sentence could have a terrible impact on her life. @KremlinRussia_E pic.twitter.com/9NxbPC6RrP — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) 13 октября 2019 г.

11 октября Химкинский городской суд Московской области приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту и намерены экстрадировать в США.