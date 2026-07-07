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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 14:15 • Новости дня

    Лавров заявил об удручающем состоянии экономики стран Европы

    Лавров: Экономика Европы приходит в удручающее состояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал на глубокий кризис в европейских странах.

    Дипломат подчеркнул, что негативные тенденции особенно заметны в Германии, где серьезно страдает социальная сфера, передает ТАСС.

    «Без каких-то шагов невозможно скрыть удручающее состояние, в которое приходит европейская экономика, в том числе и немецкая, когда и социальная сфера страдает серьезно, и сокращаются пособия, когда и гражданская экономика «бежит» из Европы в Соединенные Штаты, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса», – отметил министр.

    По словам руководителя внешнеполитического ведомства, текущая ситуация вынуждает компании искать более выгодные условия за океаном. Лавров добавил, что экономика региона держится на плаву лишь благодаря масштабным бюджетным вливаниям в производство вооружений.

    Месяцем ранее Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год.

    В конце прошлого года Министерство иностранных дел России сообщило о потере Евросоюзом 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за высоких цен на газ.

    6 июля 2026, 06:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская оборона больше не может опираться на «аутсорсинг», когда ответственность за безопасность Европы передавалась США, заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», – говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для Economist.

    Фон дер Ляйен и Рютте подчеркнули, что странам-союзникам НАТО и государствам ЕС необходимо больше истребителей, самолетов дозаправки в воздухе, кораблей и подводных лодок. По их словам, поддержка, которую европейские страны направляют на Украину, а также конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на военные запасы, включая перехватчики и средства борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен и Рютте отметили, что нынешние оборонные производственные мощности Европы не поспевают за растущим спросом. Они указали на риск дальнейшего истощения арсеналов без резкого наращивания выпуска вооружений и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявлял о неспособности Европы обеспечить свою безопасность без поддержки США.

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    6 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»

    Назвавшего запад Украины «Малопольшей» польского чиновника внесли в базу «Миротворца»

    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назвавшего западные области Украины «Малопольшей» руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Украинская сторона обвинила Богуцкого в «действиях, направленных на подрыв отношений между двумя странами», передает RT. Киев считает, что польский чиновник виновен в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни между поляками и украинцами».

    Напомним, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Малопольша». Он официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польша требует от Украины отказаться от героизации ОУН и УПА (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за Волынскую резню.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Трамп сравнил Европу со странами третьего мира
    Трамп сравнил Европу со странами третьего мира
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа превращается в третий мир, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа узнает, что когда принимаешь преступников третьего мира, становишься страной третьего мира», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что такое превращение идет очень быстро, «глазом не успеешь моргнуть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал миграционную политику европейских стран и назвал ее катастрофой.

    Ранее Трамп во время встречи с премьером Британии Киром Стармером предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    Западные СМИ отмечали, что американский лидер принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами.

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    5 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    Полянский обвинил Евросоюз в подавлении альтернативных мнений по России в ОБСЕ

    Tекст: Антон Антонов

    На площадке ОБСЕ звучит лишь жестко отрицательное отношение к России, Евросоюз «зачищает» альтернативные мнения, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Сейчас из двух европейских антироссийских блоков Евросоюз особенно заметен и в ОБСЕ, он всех дисциплинирует и не дает сделать ни шагу в сторону», – сказал Полянский.

    По его словам, альтернативные взгляды внутри ЕС блокируются на уровне коллективной дипломатии, «даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в результате на площадке ОБСЕ остаются только, как он выразился, «черно-белые краски», при этом Россия в позиции Евросоюза предстает «исключительно черной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил о недопустимости ухода Москвы из организации, называя такой шаг подарком для Запада.

    Полянский назвал ОБСЕ полумертвой структурой и инструментом гибридной войны западных стран против России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о своей готовности выйти из ОБСЕ, при этом окончательное решение оставил за президентом России.

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    4 июля 2026, 21:49 • Новости дня
    Telegraph: Вступление в ЕС уничтожит китобойный промысел Исландии

    Tекст: Мария Иванова

    Возобновление переговоров о евроинтеграции грозит Исландии потерей контроля над национальной рыболовной политикой и полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов, пишут СМИ.

    Вхождение Исландии в состав Евросоюза может означать конец ее коммерческого китобойного промысла, пишет газета Telegraph со ссылкой на экспертов, передает РИА «Новости».

    В мае парламент страны проголосовал за проведение 29 августа референдума о членстве в ЕС.

    «Вступление в ЕС будет означать передачу контроля над рыболовной политикой Брюсселю, который запрещает торговлю китами и продуктами из них, такими как китовый жир. Китобойный промысел ... может стать мощным символом принесенного в жертву суверенитета», – говорится в публикации британского издания.

    Рыболовство, наряду с туризмом и производством алюминия, является одним из столпов экономики Исландии. Представители отрасли опасаются, что присоединение к общей рыболовной политике ЕС откроет исландские воды для иностранных судов. Лидер движения за неприсоединение к ЕС профессор Харальдур Оулафссон подчеркнул, что интересы исландцев никогда не будут в приоритете у Брюсселя.

    Представитель ЕС отметил, что европейские правила о запрете на торговлю китами сейчас не распространяются на Исландию, но станут обязательной частью переговоров о вступлении. Рейкьявик уже подавал заявку на членство в 2009 году, но заморозил переговоры в 2013-м из-за разногласий по квотам на вылов рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз. Власти страны заявили о достаточном уровне общественной поддержки для данного шага.

    При этом местные жители отвергают идею евроинтеграции из-за опасений за рыболовную отрасль.

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    4 июля 2026, 19:35 • Новости дня
    Фицо предрек противодействие вступлению Киева в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, оказывающие наибольшую военную поддержку Киеву, станут главными противниками его интеграции в Европейский союз из-за финансовых опасений, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

    «Запомните парадокс: те страны, которые больше всего в военном плане поддерживают Украину в войне против России, будут теми, кто больше всего будут мешать ее членству в Европейском союзе, поскольку будут беспокоиться из-за влияния Украины на бюджет Европейского союза», – заявил политик в интервью агентству TASR, передает РИА «Новости».

    Глава словацкого правительства подчеркнул, что Киев не сможет обойти в процессе евроинтеграции более подготовленные государства, такие как Сербия, Черногория и Албания.

    Он добавил, что право на вступление в объединение обусловлено строгим выполнением всех необходимых требований.

    В Фицо заявил о намерении Братиславы заблокировать попытки Киева обойти стандартные условия европейской интеграции. Он отмечал, что Словакия решила прекратить любую финансовую поддержку военных действий Киева.

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    7 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WSJ: Основатель ВЭФ Шваб потребовал возвращения в организацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб планирует вернуться в организацию, заявляя, что расследование оправдало его, а внутренние документы показывают, что Форум скрывал результаты своего расследования.

    «Согласно документам, с которыми ознакомился Wall Street Journal (WSJ), 88-летний основатель ВЭФ недавно разослал письма членам совета директоров со списком требований, угрозами юридического характера и просьбой о консультативной роли, которая дала бы ему право голоса при назначении будущего руководства Форума», –  говорится в статье.

    Экс-руководитель предложил назначить его на консультативную должность, чтобы участвовать в выборе будущего руководства форума.

    Шваб настаивает также на восстановлении доступа в здания ВЭФ и к внутренним каналам связи. Кроме того, он потребовал организовать прощальные визиты для него и супруги в зарубежные представительства ВЭФ, возобновить личную охрану и компенсировать не менее половины его судебных издержек.

    Свои претензии он обосновывает публичным заявлением организации об отсутствии доказательств нарушений с его стороны, передает ТАСС.

    WSJ пишет, что при расследовании были выявлены случаи дискриминации, нецелевого расходования корпоративных средств на роскошный образ жизни семьи Шваб, а также манипуляции данными при составлении рейтингов конкурентоспособности. По данным газеты, часть этих фактов по просьбе основателя была скрыта.

    При уходе с поста в апреле 2025 года Клаус Шваб заключил соглашение с ВЭФ, по которому ему полагается выплата почти 7 млн долларов в конце 2025 и 2026 годов. В обмен он обязался не принимать активного участия в работе форума, который сейчас возглавляют Ларри Финк и Андре Хоффманн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены совета попечителей ВЭФ в мае 2025 года  предложили провести следующее мероприятие за пределами Швейцарии, чтобы абстрагироваться от скандала. При этом Шваб захотел стать почетным председателем ВЭФ несмотря на скандал.

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    6 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    Цены на газ в Европе подросли к отметке 536 долларов

    Фьючерсы TTF прибавили 0,4% и достигли 536 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые котировки газа в Европе в понедельник утром немного выросли, удерживаясь около уровня 536 долларов за тысячу кубометров после недавних колебаний.

    Котировки газа на европейском рынке утром в понедельник слегка росли, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на уровне 535,5 доллара за тысячу кубометров, что на 0,4% выше. К 9.02 мск цена составляла 535,6 доллара при ориентире в 533,6 доллара по итогам предыдущего торгового дня.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану, пишет ICE. Максимального уровня за период конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар, крупнейший в мире производитель СПГ, резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены в марте подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае вновь выросли на 5%, а в июне опустились еще на 6%. При этом значительно более высокие уровни фиксировались в 2021–2022 годах, когда рынок переживал исторический ценовой шок: тогда котировки поднимались до рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 июля биржевые цены на газ в Европе поднялись до 528 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость газа на европейских биржах слегка снизилась и находилась вблизи отметки 503 доллара.

    В начале июня июльские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров.

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    6 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Еврокомиссия обсудила объединение торговых и ближневосточных подразделений

    Politico: врокомиссия задумала единый департамент внешних связей

    Tекст: Мария Иванова

    План реформы структуры внешней политики Евросоюза предусматривает создание крупного департамента, который объединит торговое направление и работу по Ближнему Востоку и Северной Африке.

    В Брюсселе 6 июля Еврокомиссия начала обсуждать укрепление своих структур, отвечающих за внешнюю политику, в рамках внутренней реформы, передает ТАСС.

    По данным европейского издания Politico, рассматривается предложение создать единый влиятельный департамент по внешним связям путем объединения нескольких существующих подразделений.

    В новый департамент, как пишет Politico, могут полностью или частично войти структуры генеральных директоратов по торговле, а также по политике на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ожидается, что часть деталей этого плана будет представлена сотрудникам Еврокомиссии на собрании, запланированном на 13 июля.

    Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия изучает возможность создания отдельного генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами. По информации издания, эта инициатива должна усилить влияние председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в руководстве сообщества и связана с обсуждением возможного упразднения генерального директората по региональной и городской политике, одного из старейших органов ЕК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным СМИ, стояла за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    Евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда выразила обеспокоенность планами Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов Еврокомиссии.

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    7 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Евросоюз решил отложить запуск системы ETIAS из-за хаоса

    Financial Times: Евросоюз отложил запуск системы въезда ETIAS на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные сбои пограничного контроля и многочасовые очереди в аэропортах вынудили Брюссель перенести старт системы онлайн-авторизации ETIAS для безвизовых туристов на 2027 год.

    Европейский союз переносит старт онлайн-системы авторизации въезда ETIAS на 2027 год, передает РИА «Новости». Причиной стали проблемы при внедрении другой базы пограничного контроля – EES.

    «Внедрение новой онлайн-системы предварительной авторизации въезда в ЕС, как ожидается, будет отложено до следующего года после того, как беспорядочное внедрение отдельной электронной системы пограничного контроля нарушило поездки в страны блока», – отмечает Financial Times.

    Новая автоматическая система въезда и выезда в Шенгенской зоне заработала десятого апреля. Теперь граждане третьих стран при первом пересечении границы Евросоюза обязаны сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию. Агентство EU-Lisa признало невозможность запуска ETIAS в запланированные сроки до конца 2026 года.

    Летом совет директоров обсуждал перенос даты, а в сентябре определит новые сроки. ETIAS представляет собой электронное разрешение для граждан государств с безвизовым режимом. Документ дает право многократного посещения 30 стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедрение автоматической системы контроля въезда в Шенгенской зоне спровоцировало многочасовые очереди в европейских аэропортах.

    Ассоциация туроператоров России предупредила отечественных туристов о трудностях с последующим получением шенгенских виз из-за новых правил.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить пограничный контроль для пассажиров в периоды пиковых летних нагрузок.

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    7 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 550 долларам

    Стоимость газа на европейских биржах выросла на 5% до 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали уверенный рост, достигнув отметки почти в 550 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром выросли на 5%, приближаясь к уровню в 550 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара. По состоянию на 09:02 мск показатель составлял 547,1 доллара, что на 4,9% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

    Стоимость энергоносителей начала расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. В этот день крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость августовских фьючерсов достигла отметки 527,4 доллара за тысячу кубометров.

    В первой декаде июня торги открылись кратковременным ростом котировок до 598 долларов.

    Днем ранее цена июльских контрактов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

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    7 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    В Раде предрекли блокировку вступления Украины в Евросоюз

    Депутат Рады Нагорняк допустил блокировку евроинтеграции Польшей и Венгрией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс присоединения Киева к европейским структурам может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны Венгрии и Польши, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

    Парламентарий Сергей Нагорняк выразил серьезные опасения относительно перспектив интеграции страны в западные альянсы, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что процесс присоединения к европейскому сообществу оказался крайне сложным.

    «Знаете, я думаю, что не только Польша помешает вступлению Украины в Европейский союз. Ряд других стран, не исключаю, что и Венгрия, и мы еще почувствуем на себе весь этот позитив в кавычках», – заявил политик в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

    Нагорняк также усомнился в искренности западных партнеров. По словам депутата, союзники лишь рассказывают байки о поддержке, однако в действительности далеко не все хотят видеть Киев в рядах Евросоюза и Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия притормозила переговорный процесс о приеме Украины в Евросоюз.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила полностью остановить интеграцию Киева из-за проблемы закарпатских венгров.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр оценил сроки возможного вступления Украины в объединение в 15 лет.

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    7 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о запуске производства американского оружия в Европе

    В НАТО объявили о старте производства танков Abrams и ракет ATACMS в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс инициирует новые проекты промышленного сотрудничества, направленные на производство и обслуживание ключевых американских вооружений непосредственно на европейской территории.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре сообщил о старте новых проектов промышленного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти инициативы позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений прямо в европейских странах.

    «США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли», – заявил Рютте. Он подчеркнул, что это даст возможность выпускать или обслуживать в Европе такие вооружения, как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger.

    В новых проектах задействованы американские корпорации Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril. С европейской стороны в них участвуют производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Рютте отметил, что эти договоренности демонстрируют фирменное трансатлантическое единство государств НАТО в оборонно-промышленной сфере.

    Генсек также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая призвана объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Ожидается, что она поможет создать сеть современных производственных площадок и резко увеличить выпуск вооружений, с особым акцентом на средства ПВО и дальнобойные ударные системы. Новые шаги направлены на восполнение запасов стран альянса и увеличение поставок вооружений на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре презентацию новых многомиллиардных оборонных проектов.

    Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов в Европе. Для решения подобных проблем европейским союзникам предложили создавать совместные предприятия с американскими оружейными компаниями.

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    7 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    Полянский объяснил цель использования Россией площадки ОБСЕ

    Полянский: Площадка ОБСЕ стала для России уникальным каналом связи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты активно используют площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для того, чтобы довести позицию Москвы до западных государств, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Это единственный канал если не диалога прямого, то, во всяком случае, прямого донесения нашей позиции до западников по многим сюжетам. В отличие от ООН, где повестка значительно шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю, поэтому актуальные вопросы там доносить гораздо удобнее», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Кроме того, работа в рамках организации имеет большое значение для передачи дипломатических сигналов. Полянский подчеркнул важность обмена мнениями и поддержания контактов в кулуарах заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил о пагубности ухода Москвы из ОБСЕ, назвав это подарком для Запада и идеальным сценарием для недругов России. Также он обвинил Евросоюз в подавлении альтернативных мнений по России на площадке ОБСЕ. Полянский также объяснил невозможность исключения России из ОБСЕ.


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    7 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла более чем на 4%

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе преодолели отметку в 540 долларов за тысячу кубометров на фоне продолжающихся колебаний рынка.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем выросли более чем на 4%, достигнув 544 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара, прибавив 0,7%. К 9.02 мск показатель вырос до 547,1 доллара, а к 14.03 мск составил 543,9 доллара.

    Рост цен на топливо в Европе начался 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство СПГ, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.

    В минувшую пятницу котировки топлива на крупнейшем нидерландском хабе достигли 527 долларов.

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