Патриарх Иерусалима попросил Путина помиловать израильтянку Иссахар

Во вторник президент России Владимир Путин встретился с патриархом Иерусалима Феофилом III, который попросил его помиловать израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду гашиша.

По данным газеты «Едиот ахронот», патриарх направил послание матери Наамы президенту России, сообщает MIGnews.

В Москву греческий патриарх был приглашен РПЦ в качестве лауреата премии Алексия II.

Перед отъездом в Россию он встретился с матерью Наамы, Яффе Иссахар, и пообещал ей приложить максимум усилий для освобождения израильтянки.

В середине октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также официально попросил Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщили, что Путин рассмотрит обращение.

Девушка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.