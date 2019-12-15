Польша побоялась стать жертвой противостояния России и Запада

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в комментарии Reuters объяснил, почему глава республики Анджей Дуда отказался считать Россию «врагом».

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», – приводит его слова РИА «Новости».

Щерский напомнил, что на саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой. При этом, по его словам, французскому лидеру не удалось повлиять на мнение Дуды.

По словам Щерского, возможности для дипломатии с Россией у Польши «ограничены», как и возможности для диалога.

«Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе», – заключил он.

Дуда ранее заявлял, что Россия не является врагом НАТО. Он подчеркнул, что Россия является соседом Польши, с которым Варшава не всегда согласна.

В марте Щерский называл «проблематичной» историческую логику России.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

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