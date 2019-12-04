Президент Польши призвал не считать Россию врагом НАТО

Россия не является врагом НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который прошел в Лондоне.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует», – сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком контексте на саммите обсуждалась Россия, сообщает ТАСС.

«Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», – добавил президент.

«Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия – наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», – сказал Дуда. «Но здесь речь не идет о какой-то враждебности», – подчеркнул он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы или агрессии со стороны России.

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