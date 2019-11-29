В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны России

НАТО не видит угрозы или агрессии со стороны России в отношении союзников альянса, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Однако, по его словам, альянс должен реагировать на усиление ее военных возможностей.

«Мы не видим непосредственной угрозы от России в отношении каких-либо союзников. Но мы наблюдаем, что Россия инвестирует большие средства в новые возможности, поэтому для нас важно продолжать обеспечивать надежную оборону в более непредсказуемом мире, поэтому мы должны больше инвестировать», – приводит его слова РИА «Новости».

Генсек добавил, что в ходе встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет 3-4 декабря в Лондоне, будет обсуждаться вопрос координации политики в отношении России и ситуации после распада договора по РСМД.

Столтенберг подчеркнул, что альянс должен вести диалог с Россией, даже если отношения между сторонами не улучшаются. «Важно говорить с Россией, потому что Россия – наш сосед, нужна транспарентность и предсказуемость. Нужно вести диалог, это не признак слабости», – сказал он.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия «представляет реальную угрозу» для Североатлантического альянса.

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