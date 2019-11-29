Министр обороны Британии увидел в России «реальную угрозу» для НАТО

Россия «представляет реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, единственным способом «противостояния» России является усиление международного сотрудничества.

«Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость», – приводит его слова ТАСС.

«Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны», – добавил британский министр.

«Есть угроза <...>, а единственный способ устранить эту угрозу – через международное сотрудничество, НАТО, «Пять глаз» (Five Eyes – взаимодействие спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США – прим. ВЗГЛЯД), там, где это подходит – вместе с ЕС, где это подходит – ситуативно, мы должны вместе взять это под контроль, дать решительный отпор России», – сказал Уоллес.

Заявление прозвучало во время предвыборных дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI.

Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

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