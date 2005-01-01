Польше не понравилась «историческая логика» России

Польские власти отреагировали на заявление МИД России по поводу решения Варшавы не отправлять в Москву официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Представитель польского президента Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати (PAP), что логика российского внешнеполитического ведомства представляется властям республики «проблематичной», передает ТАСС.

«Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной», – заявил Щерский.

Он отметил, что приближающуюся годовщину Польша встретит в кругу государств, с которыми тесно сотрудничает «на благо мира, основанного на соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности».

«Нарушение этих правил было чертой агрессоров 1939 года, и остается самой большой угрозой для мира сегодня», – добавил представитель президентского дворца.

Накануне МИД России, комментируя планы Варшавы провести мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия российских представителей, заявил, что руководство Польши фальсифицирует историю. В МИД заявили, что это решение является «еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации».

Варшава ранее заявляла, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, «принималось исходя из современных, а не исторических реалий».

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Всего из 55 млн павших во Второй мировой войне более половины – это граждане СССР. Тем не менее, в последние годы польские власти продолжают активную кампанию по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют «оккупантами». На территории республики сносят памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, символизируют коммунистический строй.