МИД обвинил Польшу в фальсификации истории Второй мировой

МИД России заявил, что руководство Польши фальсифицирует историю Второй мировой войны и послевоенного периода, так ведомство отреагировало на планы Варшавы провести мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия российских представителей.

«С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС, НАТО, а также участников есовского проекта «Восточное партнерство», – отмечается в комментарии на сайте МИД.

Польские власти обосновали свой замысел «современными реалиями», игнорируя историческую логику, отметило ведомство.

«Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено», – говорится в сообщении.

В МИД заявили, что это решение является «еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации». Руководство Польши, по мнению российского дипведомства, регулярно фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным политическим «приоритетам».