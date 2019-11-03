В Росморречфлоте оценили риск загрязнения моря после взрыва на танкере в Находке

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) ответили на вопрос о возможности загрязнения моря и угрозе поступления воды на поврежденный взрывом танкер «Залив Америка», пришвартованный в порту Находка.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта заверили, что загрязнения моря в порту Находка нет, передает ТАСС.

«Вода поступала в танк номер пять, который был поврежден, но она, судя по всему, поступала из соседней балластной цистерны. Извне ничего не поступало, и, соответственно, вовне ничего с судна не попало», – пояснил представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что судно стоит у причала и находится под полным контролем. «Работает целый ряд ведомств, надзорных и правоохранительных. По окончании деятельности этих групп будут работать уже представители судовладельца, наверняка надо освидетельствовать [судно] на предмет полученных повреждений, потом будет приниматься решение», – добавил представитель Росморречфлота.

Поиски моряка, по его словам, будут продолжены с рассветом аварийно-спасательной группой и водолазами.

Напомним, в субботу утром в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, еще один утонул на глазах у экипажа, однако до завершения поисков он считается пропавшим без вести. К вечеру субботы поврежденный взрывом танкер накренился из-за поступления воды.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России назвали вероятную причину гибели людей на танкере в Находке.