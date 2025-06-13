Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.9 комментариев
ВС закрепились в Петровском у границы Днепропетровской области
Российские военные преодолели танковый ров с помощью лестниц и закрепились в приграничном Петровском у Днепропетровской области.
Российские войска закрепились в окрестностях населенного пункта Петровское, который находится у границы с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По словам бойца штурмового отряда 80-го танкового полка группировки «Центр» Александра Ершова, для выхода в этот район пришлось преодолеть танковый ров.
«Зачистили Орехово (Петровское) 20-го числа, продвигались по лесополкам в сторону административной границы Днепропетровской области. Пересекли танковый ров, закрепились», – сообщил штурмовик. Он отметил, что для преодоления рва военные использовали лестницы.
Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР.