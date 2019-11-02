Опубликовано видео с поврежденным взрывом газа танкером в Находке

В Сети появилось видео с танкером «Залив Америка» в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли два человека.

Ролик опубликовало местное издание VL.ru на YouTube.

На кадрах видно, что с верхней палубы танкера идет белый дым. Рядом с судном находятся два буксира.

На другом ролике, который появился в Instagram, видны повреждения на палубе корабля, а также слышны переговоры экипажа танкера, в том числе просьба о помощи.

По версии следствия, на танкере произошел хлопок газа, пожара не наблюдалось. По предварительным данным, погибли два человека.

Представитель Федерального агентства морского и речного транспорта сообщил, что еще один член экипажа ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей, передает РИА «Новости».

В данный момент следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что утром в субботу в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, один считается пропавшим без вести.