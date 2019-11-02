В Находке произошел взрыв на нефтеналивном танкере

При взрыве на танкере «Залив Америка» в Находке погибли два человека, еще один пропал без вести, сообщили в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошел хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», – приводит данные источника ТАСС.

По его словам, на судне было девять членов экипажа. В район происшествия отправлены два спасательных буксира, готовятся к отправке водолазы для поиска пропавшего моряка. По предварительной информации, пожара на судне нет.

Нефтеналивной танкер «Залив Америка», по данным сайта «Водный транспорт», спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт – 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки – Находка, владелец – компания «Наяда».

Напомним, 26 сентября в норвежском порту Тромсе после сильного пожара затонул российский траулер «Бухта Наездник».