Загоревшийся в Тромсе российский траулер затонул

Российский траулер «Бухта Наездник», почти сутки горевший в норвежском порту Тромсе, завалился на левый борт и затонул, следует из кадров прямой трансляции тушения судна.

На кадрах заметно, что несмотря на все усилия пожарных, из трюма продолжает идти густой дым.

«Сильный пожар на российском траулере, стоящем в порту Тромсё продолжается. Эвакуировано более 100 жителей из-за опасности взрыва аммиака, содержащегося на борту», – передавало РИА «Новости» утром в четверг со ссылкой на NRK сообщение пожарных.

Полиция Тромсе сообщила, что из-за продолжающегося пожара зарыт проезд по территории, прилегающей к порту, также перекрыт туннель и ряд улиц в округе.

Ранее сообщалось, что штаб по тушению из-за вышедшего из под контроля пожара рассматривает два варианта дальнейших действий, один из которых предполагает затопление траулера, второй – расширение зоны безопасности. Позже зона безопасности была расширена до 300 метров, произведена эвакуация жителей.

Тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, а также тем, что судно дало крен по причине большого количества воды, которая используется для тушения пожара.

NRK также сообщил, что пожар на российском уже более 21 часа, на борту находится 200 тыс. литров дизельного топлива и цистерна с аммиаком.

Управление портовой службы и мореплавания Норвегии принимает меры, чтобы исключить утечку топлива в море. На данный момент сохраняется угроза взрыва. В местной полиции заявили, что экстренные службы могут затопить судно.

Сообщается также, что экстренные службы могут в ближайшее время эвакуировать пациентов и персонал Университетского госпиталя Северной Норвегии, находящегося вблизи места пожара.

«Проблемы с транспортом также мешают работе госпиталя, так как персонал не может попасть на работу. В больнице организован штаб. Если сотрудники до нас не доберутся, придется планировать закрытие некоторых отделений больницы», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Университетского госпиталя Ерна Ресволла.

«По имеющейся информации, никто из российских граждан не пострадал в результате пожара на борту российского траулера «Бухта Наездник» в порту Тромсе 25.09.2019. Все моряки благополучно эвакуированы с судна, тушением пожара занимаются норвежские пожарные», – сообщили в МИД России.

Напомним, в среду в полиции Норвегии заявили, что на борту российского танкера в порту Тромсе произошел пожар.

В полиции Тромсе сообщали, что сильное задымление и открытое пламя наблюдаются на носу горящего в порту норвежского Тромсероссийского траулера, тушение продолжается.