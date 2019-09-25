Полиция Норвегии рассказала подробности пожара на российском траулере

Сильное задымление и открытое пламя наблюдаются на носу горящего в порту норвежского Тромсероссийского траулера, тушение продолжается, сообщила городская полиция.

«Работы по тушения траулера продолжаются. Сильное задымление и открытое пламя в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу», – передает РИА «Новости» сообщение полиции, которая попросила жителей закрывать окна и не дышать дымом.

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск), команда траулера – 29 человек, полиция установила местонахождение 26 из них, 12 направлены на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения.

Тем временем в компании-судовладельце «Мурманский траловый флот» сообщили, что все моряки траулера «Бухта Наездник», на борту которого возник пожар в норвежском порту Тромсе, эвакуированы, пострадавших нет передает ТАСС.

Напомним, ранее в среду в полиции Норвегии заявили, что на борту российского танкера в порту Тромсе произошел пожар.