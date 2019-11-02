Названа вероятная причина гибели людей на танкере в Находке

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России назвали вероятную причину гибели людей на танкере «Залив Америка» в Находке.

«По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось. По предварительной информации в результате происшествия погибли двое человек, местонахождение третьего устанавливается», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации судна.

«Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего», – говорится в сообщении на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В субботу утром в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, еще один считается пропавшим без вести.