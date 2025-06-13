Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран

Tекст: Вера Басилая

О подготовке Израилем военных ударов по Ирану администрация президента США Дональда Трампа была осведомлена, передает ТАСС.

Президент США сообщил, что и он, и его команда «знали, что происходит» в отношении израильских планов. Трамп уточнил, что 12 июня провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также отметил, что собирается снова связаться с Нетаньяху по телефону 13 июня.

Дональд Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение ударов.

Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.