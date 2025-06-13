Россиянин пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Польше

Tекст: Мария Иванова

Одиннадцать человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в населенном пункте Огродзона, который находится в Лодзинском воеводстве в центре Польши, передает ТАСС. Среди пострадавших – гражданин России, управлявший микроавтобусом, а также десять пассажиров, являющихся гражданами Непала.

Как сообщил газете Fakt пресс-секретарь начальника Управления государственной пожарной службы в Лодзинском воеводстве Енджей Павляк, инцидент произошел около 10.00 по местному времени, когда микроавтобус столкнулся с кузовом грузовика.

Детали о характере полученных травм и состоянии пострадавших пока не сообщаются. На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства ДТП.

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