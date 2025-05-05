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Генконсульство помогло эвакуировать пострадавшую в ДТП девушку из Вьетнама
Российскую девушку-подростка, пострадавшую в ДТП в Нячанге, отправили рейсом из Хошимина в Москву с медицинским сопровождением, сообщило генеральное консульство России в Хошимине.
Девушку отправили в Москву рейсом «Аэрофлота» в сопровождении реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сообщили в консульстве, передает ТАСС.
Консульство выразило благодарность российским гражданам, оказавшим помощь семье пострадавшей, а также сотрудникам госпиталя «Чо Рэй» и медицинскому центру, предоставившему реанимобиль для транспортировки.
В диппредставительстве отметили, что на прошлой неделе аналогичная медицинская эвакуация была проведена для еще одного несовершеннолетнего россиянина, также пострадавшего в ДТП в Нячанге.
Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков подчеркнул, что консульство взаимодействует с соотечественниками и туристическими агентствами для профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением мотоциклами без соответствующих водительских удостоверений.
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