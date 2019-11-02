Танкер «Залив Америка» накренился после ЧП в порту Находки

В танкер «Залив Америка», на котором в порту Находки произошел хлопок газа, поступает вода, крен составляет три градуса, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник сообщил, что «вода стала поступать в пятый танк (танкера «Залив Америка»), крен составляет три градуса», передает РИА «Новости».

При этом представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта заявил, что угрозы затопления танкера нет.

В ведомстве сообщили также, что поиски пропавшего после взрыва на судне члена экипажа будут приостановлены на ночь, передает ТАСС.

«Формально он считается пропавшим без вести (...) Оповещение дается проходящим мимо судам на этом участке, но активных поисков ночью не будет», – отметили там.

В данный момент в Находке световой день уже заканчивается, начинает темнеть.

Днем к поискам пропавшего были привлечены морское водолазное судно «Ростов Великий», средства Государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты обследовали более 1,5 км береговой черты и свыше 4 тыс. кв. метров водной акватории.

Напомним, утром в субботу в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, один считается пропавшим без вести.