Танкер «Залив Америка» накренился после ЧП в порту Находки

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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович - в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Украинский министр подтвердил проклятие своей должности

Фото: Celestino Arce Lavin/Zuma/ТАСС
Феерическое по своей наглости и непрофессионализму заявление сделал один из украинских министров. Владислав Криклий ожидает, что Россия должна «выплачивать репарации» на восстановление Донбасса. Не стоит расценивать эти слова как наивность – они являются диагнозом всей политике президента Украины Зеленского. Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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Последние деньги с Украины выкачивают с помощью газа

Глеб Простаков, журналист
Долгосрочный контракт на транзит газа будет сорван. Прямые поставки газа на Украину не выгодны никому, включая сам Газпром. Газовый рынок беднейшей страны Европы подарит десяткам трейдеров возможность зарабатывать легкие деньги. Подробности...
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Почему Зеленский никак не может стать президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский действительно хочет мира и развития Украины. Независимости как от западного, так и от российского влияния. Но для этого нужно не устраивать ток-шоу и флешмобы, а навести порядок в команде, подавить радикалов и усмирить олигархов. Подробности...
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              Танкер «Залив Америка» накренился после ЧП в порту Находки

              2 ноября 2019, 12:05

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В танкер «Залив Америка», на котором в порту Находки произошел хлопок газа, поступает вода, крен составляет три градуса, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

              Источник сообщил, что «вода стала поступать в пятый танк (танкера «Залив Америка»), крен составляет три градуса», передает РИА «Новости».

              При этом представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта заявил, что угрозы затопления танкера нет.

              В ведомстве сообщили также, что поиски пропавшего после взрыва на судне члена экипажа будут приостановлены на ночь, передает ТАСС.

              «Формально он считается пропавшим без вести (...) Оповещение дается проходящим мимо судам на этом участке, но активных поисков ночью не будет», – отметили там.

              В данный момент в Находке световой день уже заканчивается, начинает темнеть.

              Днем к поискам пропавшего были привлечены морское водолазное судно «Ростов Великий», средства Государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты обследовали более 1,5 км береговой черты и свыше 4 тыс. кв. метров водной акватории.

              Напомним, утром в субботу в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, один считается пропавшим без вести.


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