  • Новость часаПосол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
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    Нападением на Иран Израиль взвинтил ставки на Ближнем Востоке
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    26 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 16:30 • Новости дня

    NYT: Израиль годами готовил удар по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабный удар Израиля по Ирану в пятницу готовился на протяжении нескольких лет, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет NYT со ссылкой на израильских чиновников, операция стала итогом детального и продолжительного сбора разведывательной информации, передает РИА «Новости».

    В частности, внимание уделялось изучению ядерных объектов Ирана, а также персональным данным высокопоставленных военных и ученых страны.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.

    13 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли новые удары по иранским ядерным объектам и прилегающим районам.

    Израиль вновь атаковал завод по обогащению урана в иранском Натанзе, передает ТАСС. По сообщениям иранского государственного телевидения, удары были также нанесены по окрестностям городов Тебриз и Шираз.

    В результате атак никто не пострадал, ущерб оказался незначительным, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. «К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Власти Ирана заверили, что критические объекты, включая ядерные комплексы, продолжают функционировать в штатном режиме. Местные СМИ отметили, что воздушная тревога в нескольких районах страны была объявлена после начала атак.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (7)
    13 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.

    «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он.

    Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 15:10 • Новости дня
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю

    Press TV: Иран готовит удар по военным объектам Израиля

    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    @ Kobi Gideon/Gpo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источники.

    По информации Press TV, база ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры израильских военных и разведывательных служб в Тель-Авиве определены как ключевые мишени для возможной атаки Ирана в ответ на недавние удары Израиля по Исламской республике, передает ТАСС. По данным источников телеканала, ответ Тегерана считается «неизбежным» и готовится в ближайшее время.

    Отмечается, что база ВМС в Хайфе считается главным пунктом базирования израильских военно-морских сил на Средиземном море, включает в себя значительную военную инфраструктуру и собственную верфь. Как уточняет телеканал, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей заходят в порт этой базы.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру
    Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские консульства и посольства временно остановили деятельность во множестве стран, не уточнив сроки возобновления своей работы.

    Дипломатические представительства Израиля по всему миру временно закрылись, сообщил сайт посольства Израиля в Москве, передает РИА «Новости».

    В заявлении говорится, что «представительства Израиля по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут». Аналогичные сообщения опубликованы на страницах израильских посольств в других странах. Точные сроки возобновления работы дипмиссий в сообщениях не уточняются.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    13 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар
    Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные действия Израиля снова затронули запад Ирана, где города Касре-Ширин и Кангавар подверглись ударам, а МИД Израиля объявил о продолжении операции.

    Города Касре-Ширин и Кангавар на западе Ирана подверглись новой атаке со стороны Израиля, передает РИА «Новости». По информации агентства Nour News, удары произошли в провинции Керманшах, где в последние недели фиксируется рост напряженности. В сообщении уточняется, что атака произошла несколькими минутами ранее, однако подробности о характере ударов и последствиях пока не приводятся.

    В это же время глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро, что операция против Ирана будет продолжена. По словам Саара, основной задачей действий остается устранение угроз существованию Израиля. Пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства уточнила, что Саар выразил благодарность Франции за поддержку права Израиля на самооборону.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп высоко оценил израильский удар по иранским объектам, отдельно отметив перспективу заключения новой ядерной сделки с Тегераном.

    Трамп прокомментировал недавнюю атаку Израиля на иранские объекты, отметив ее эффективность, передает ТАСС. По его словам, «это было превосходно», а удар был настолько сильным, насколько это вообще возможно.

    Трамп добавил: «И это еще не все, впереди будет много всего», выразив уверенность в продолжении событий, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Он также подчеркнул, что Иран получил шанс изменить ситуацию, но этим шансом не воспользовался.

    В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, принимали ли США участие в израильской атаке.

    Отдельно Трамп заявил, что у Ирана есть, возможно, второй шанс заключить соглашение по своей ядерной программе. По его словам, два месяца назад он поставил Тегерану 60-дневный ультиматум для заключения сделки, однако иранская сторона не выполнила это условие. Сейчас, по мнению Трампа, Ирану предоставляется новая возможность.

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

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    13 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осудило силовую акцию Израиля как нарушение Устава ООН и международного права.

    «Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что «неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы».

    Дипломаты обратили внимание на особый цинизм атаки, совершенной во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне нового раунда непрямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. МИД отметил, что действия Израиля подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы.

    В заявлении сказано, что ответственность за последствия провокации будет лежать на израильском руководстве. Министерство призвало стороны проявить сдержанность и подчеркнуло отсутствие военного решения по иранской ядерной программе, выразив надежду на политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов, власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана
    Израиль в третий раз за сутки атаковал Тебриз на северо-западе Ирана
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Тебриз на севере Ирана вновь зафиксированы удары по важным объектам, сообщило агентство NourNews.

    Как сообщает агентство NourNews, Израиль вновь атаковал город Тебриз на северо-западе Ирана, передает ТАСС. На опубликованных агентством кадрах видно, как один из объектов в городе охвачен огнем после удара.

    Сообщалось, что взрыв прогремел в аэропорту иранского города Тебриз.

    Ранее Израиль атаковал объекты в иранских городах Касре-Ширин и Кангавар.

    По неофициальным данным, израильская атака на столицу Ирана привела к многочисленным жертвам, среди которых десятки погибших и сотни раненых.

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    13 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.

    В рамках программы «Восстающий лев» Израиль нанес удар по «центру иранской программы обогащения урана» в Натанзе, заявила Гальперин, передает РИА «Новости».

    По ее словам, поражен «основной объект иранской ядерной программы, а также ликвидирован ведущий ученый, работавший над созданием ядерной бомбы».

    В заявлении отмечается, что израильская армия также атаковала иранскую программу баллистических ракет. «Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы», – заявила Гальперин. Она отметила, что действия Израиля были направлены на устранение прямой угрозы существованию страны.

    Напомним, Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 15:26 • Новости дня
    В результате атаки Израиля в Тегеране погибли 78 человек
    В результате атаки Израиля в Тегеране погибли 78 человек
    @ Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    По неофициальным данным, израильская атака на столицу Ирана привела к многочисленным жертвам, среди которых десятки погибших и сотни раненых.

    В результате атаки Израиля на столицу Ирана, по неофициальным данным, погибли 78 жителей Тегерана, еще 329 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на агентство NourNews. Официального подтверждения этой информации от иранских властей пока не поступало.

    Агентство подчеркивает, что сведения о числе погибших и пострадавших остаются предварительными. На месте трагедии продолжают работать экстренные службы и медики.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

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    13 июня 2025, 15:32 • Новости дня
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак процитировал халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, реагируя на события на Ближнем Востоке.

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, процитировав халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, передает ТАСС.

    Дипломат опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) следующие слова: «Везде, где мой бич достаточен, я не буду использовать свой меч, везде, где мой язык достаточен, я не буду использовать свой бич. Даже если между мной и людьми будет связь хотя бы на волос, я не позволю нас разделить. Омейядский халифат».

    Как отмечают эксперты, эта цитата иллюстрирует политические принципы халифа, который предпочитал мир и дипломатические методы силовым решениям. После цитаты Баррак подчеркнул, что даже в моменты напряженности всегда остается возможность для диалога и поиска мирных решений.

    Ранее Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Тегеран пообещал жесткий ответ и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль этим нападением взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 13:13 • Новости дня
    Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможность предотвращения дальнейшей эскалации, если Тегеран примет условия соглашения по ядерной программе, предупредив о грядущих атаках.

    Трамп сделал заявление на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. Трамп подчеркнул, что власти Ирана должны пойти на сделку по ядерной программе, пока еще не стало поздно.

    В заявлении он отметил, что уже произошло много смертей и разрушений. «Уже были много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими», – говорится в сообщении.

    Трамп подчеркнул, что предупреждал руководство Ирана о последствиях в случае отказа от соглашения. По его словам, в случае игнорирования призыва новые атаки будут гораздо более разрушительными.

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

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    13 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Посольства в Израиле и Иране выпустили предупреждения для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан на фоне обострения ситуации в регионе.

    Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки, передает ТАСС. В заявлении посольства отмечается: «В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации».

    Дипмиссия также призвала россиян, находящихся в Израиле, сохранять спокойствие, строго соблюдать указания местных властей, оставаться рядом с безопасными местами и по возможности покинуть страну до улучшения ситуации.

    Посольство России в Иране обратилось к россиянам с просьбой соблюдать осторожность, внимательно следить за официальными сообщениями властей Ирана и избегать нахождения возле военных объектов из-за эскалации ситуации в регионе. В сообщении подчеркивается, что соотечественникам следует быть особенно внимательными и осторожными.

    Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    13 июня 2025, 12:33 • Новости дня
    Израильская атака повредила завод по обогащению урана в Натанзе

    Tекст: Ольга Иванова

    В иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Иранский завод по обогащению урана в городе Натанз был поврежден в результате нападения Израиля, передает ТАСС. Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что различные части комплекса подверглись повреждениям.

    «В результате нападения на комплекс по обогащению урана в Натанзе были повреждены различные части объекта», – говорится в заявлении организации.

    Согласно официальной информации, жертв среди персонала объекта не зарегистрировано. Проверки на предмет утечки радиоактивных или химических веществ за пределы комплекса утечек не выявили.

    Ранее МАГАТЭ заявило об отсутствии превышения радиации в Натанзе. Кроме того, МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

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    13 июня 2025, 12:45 • Новости дня
    Взрыв прогремел в аэропорту иранского города Тебриз

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана прогремел взрыв, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма.

    Взрыв прогремел в аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. Агентство не сообщило подробностей о причинах происшествия, но ранее Израиль уже наносил удары по разным районам страны.

    На кадрах с места событий, опубликованных агентством, отчетливо виден густой черный дым, поднимающийся высоко в небо над аэропортом.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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