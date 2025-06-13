Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.2 комментария
NYT: Израиль годами готовил удар по Ирану
Масштабный удар Израиля по Ирану в пятницу готовился на протяжении нескольких лет, пишет The New York Times (NYT).
Как пишет NYT со ссылкой на израильских чиновников, операция стала итогом детального и продолжительного сбора разведывательной информации, передает РИА «Новости».
В частности, внимание уделялось изучению ядерных объектов Ирана, а также персональным данным высокопоставленных военных и ученых страны.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня.
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.