Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.2 комментария
Названы сроки операции Израиля против Ирана
WSJ: Израиль планирует продолжать операцию против Ирана в течение 14 дней
Военная операция Израиля против Ирана, включая удары по военному руководству и ракетному арсеналу, будет продолжаться не менее двух недель, сообщает The Wall Street Journal.
Источник издания, высокопоставленный израильский чиновник, сообщил, что кампания изначально спланирована на 14 дней и сейчас развивается по заранее подготовленному плану, передает ТАСС.
Собеседник отметил, что стратегия операции во многом повторяет действия Израиля против ливанского шиитского движения «Хезболла».
В настоящее время армия придерживается намеченного сценария и следует поставленным целям.
Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране.
Израильские спецслужбы также провели операции по ликвидации представителей высшего военного руководства и иранских физиков-атомщиков.
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о поражении ключевого объекта в Натанзе во время удара по ядерной инфраструктуре Ирана.
Тегеран пообещал жесткий ответ и заявил о снятии ограничений на удары по израильской территории.
Дональд Трамп назвал израильскую атаку «превосходной» и пообещал ее продолжение.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль своими действиями взвинтил ставки на Ближнем Востоке.