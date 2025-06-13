Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.9 комментариев
Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.
По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».
«Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.
Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.
«Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.
Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.