Историк Соколов оказался агрессивным пьяницей

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемым в убийстве и расчленении своей молодой возлюбленной, был пьяницей, сообщил историк Дмитрий Матлин.

Как пишет «Московский комсомолец», Матлин и Соколов знакомы дольше 30 лет, хотя и не были друзьями. Матлин и Соколов встречались «на съемках фильмов, на приемах, на балах» реконструкторов.

По словам Матлина, Соколов – «пьяница». Он «безобразно напивался и вел себя агрессивно» на всех мероприятиях, где Матлин его встречал.

Матлина также удивило, что «бедный доцент проживал в такой дорогой квартире».

«Видимо, когда сотрудничал с Виктором Батуриным, тогда крепко «оперился», – заявил Матлин.

Он считает, что «глупо умалять достоинства» Соколова «как историка», но подчеркнул, что «его увлечение Наполеоном сначала всем казалось смешным, а со временем приняло болезненные формы».

По словам Матлина, среди реконструкторов Соколова «считали «шизокрылым». Утверждается, что «помутнение началось с 1988–1989 годов».