Темнокожего новорожденного в Подмосковье назвали Исааком Ньютоном

Студенты из Кот-д’Ивуара, живущие в подмосковной Балашихе, назвали своего новорожденного сына Исааком Ньютоном.

«Надеюсь, он будет великий как Исаак Ньютон», – отметил папа мальчика Юх Адам Стенли Додиен, рассказав, что решил назвать сына в честь великого ученого еще на уроке физики в девятом классе школы в Африке, передает «360».

Сейчас Адам и его жена Эма живут в Балашихе и изучают математику и информатику в Московской международной академии. Молодые родители надеются, что Исааку понравятся точные науки, и однажды он сделает великое открытие.

Адам рассказал также, что второго сына планирует назвать Альбертом Эйнштейном.

Ранее были названы имена, которые чаще всего давали москвичи своим новорожденным детям в 2019 году. Среди наиболее популярных оказались Александр и София.