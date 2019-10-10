Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

Названы самые популярные имена, которые давали москвичи своим новорожденным детям в 2019 году.

Более 2200 новорожденных мальчиков в столице назвали Александрами, среди женских наиболее популярным стало имя София (2400), сообщается на сайте мэра столицы.

Также популярными мужскими именами в 2019 году оказались Михаил, Максим, Иван, Артем и Дмитрий, женскими – Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория и Полина.

Самыми редкими для мальчиков оказались имена Добрыня, Хабиб. Ричард Лев, Цезарь, Огнеслав, для девочек – Есения, Лукерия, Евфросинья и Феофания.

Ранее были названы самые распространенные фамилии в России.