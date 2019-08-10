Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми распространенными фамилиями в России с начала XXI века остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов, сообщил председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

Распространенность каждой из этих фамилий отличается в различных регионах страны, передает «Российская газета».

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», – пояснил Мосин.

Он рассказал также, что в Екатеринбурге лидирует фамилия Кузнецов, но при этом по России в целом чаще всего встречается фамилия Смирнов.

На распространенность фамилий также влияют миграционные и исторические процессы: если анализировать 1 тыс. самых частых фамилий в России, то в списке могут быть и фамилии среднеазиатского (таджикского, киргизского или узбекского) происхождения.

Ранее были названы самые популярные имена для новорожденных в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что в Москве начали называть детей именами из «Игры престолов».